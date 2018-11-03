В Москве волонтёры поднимут флаги 85 субъектов России в День народного единства

Каждому, кто сделает фото с флагами и сопроводит в социальных сетях хештегом #Россияэтомы, волонтёры расскажут интересные факты о празднике и вручат сувенир.

Масштабный праздник национальностей "Россия — это мы" пройдёт у Музея Победы на Поклонной горе в Москве в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил руководитель департамента молодёжных проектов Игорь Кастюкевич.

В программе — концерты, конкурсы и различные флешмобы. В частности, один из них проведут более 450 волонтёров "Молодёжки ОНФ". Они встанут в круг и поднимут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации.

— Это действие символизирует крепкую дружбу и единство всех людей в России, — отметили в организации.

Затем активисты движения предложат всем желающим присоединиться к флешмобу, а каждому, кто сделает фото с флагами и сопроводит в социальных сетях хештегом #Россияэтомы, волонтёры расскажут интересные факты о празднике и вручат сувенир.

— Праздник не только напоминает людям о важнейших исторических событиях, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплочённой командой, мы можем достигать больших результатов, — сказал Кастюкевич.

В прошлом году акция собрала более 400 участников.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.