Путин направил приветствие участникам Ассамблеи Русского мира

На мероприятие в Тверь съехались крупные учёные, деятели культуры и искусства, известные политики и журналисты из разных стран.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XII Ассамблеи Русского мира и назвал форум ярким и запоминающимся событием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Считаю тему нынешней ассамблеи — "Всемирность русской культуры" — востребованной и актуальной. Она позволяет в самом широком формате обсудить такие серьёзные вопросы, как миссия великой русской культуры в мире, важность продвижения и популяризации русского языка, который является не только средством общения, но и источником сохранения национальной и культурной идентичности. Скрепляет единое духовное, культурное, историческое пространство, — сказал Путин.

Президент также отметил большую консолидирующую роль фонда "Русский мир", а также его деятельность по реализации значимых образовательных, просветительских и благотворительных проектов.