Минпросвещения: В России мало образовательных услуг для приёмных детей-инвалидов

В ведомстве отметили, что необходимо создать работающие стимулы по устройству в семью детей с особенностями развития.

Замминистра просвещения Татьяна Синюгина на форуме активных граждан "Сообщество", организуемом Общественной палатой РФ, заявила, что в стране на сегодняшний день недостаточно образовательных услуг для семей с приёмными детьми с особенностями развития.

— Самым важным является недостаточность образовательных услуг, которые сегодня семья будет получать, и это в какой-то мере будет помогать семье решать проблемы того, чтобы ребёнок мог в семье остаться, — рассказала Синюгина в рамках секции "Полноценное участие людей с особенностями развития в жизни общества".

По её словам, нужно работать и над информационным сопровождением семей, чтобы они всегда знали, к кому можно обратиться в том или ином случае — не только по вопросам образования, но и по любым другим "с первого дня появления ребёнка в семье".

— Эти адреса должны быть доступны всем и везде. И там, самое главное, должны быть специалисты, которые знают, что делать в данной конкретной ситуации, — отметила замминистра.

Она подчеркнула, что необходимо создать работающие стимулы по устройству в семью детей с особенностями развития.