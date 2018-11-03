В ДНР сообщили о 19 случаях обстрела со стороны ВСУ

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В ДНР сообщили о 19 случаях обстрела со стороны ВСУ

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Фото © РИА "Новости"/Сергей Аверин

Силовики Вооружённых сил Украины 19 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За истёкшие сутки общее число нарушений со стороны ВСУ составило 19, — сказал он.

Отмечается, что по территории республики было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, применялось стрелковое оружие, бронетехника и гранатомёты.

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