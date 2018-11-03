На Украине объявили траур из-за "преступления" Петра I

По всей Незалежной прошла минута молчания, в эфирах украинских радиостанций отсутствовал развлекательный контент, а на экранах телеканалов появилась траурная свечка.

Власти Украины объявили 2 ноября траур по поводу событий 1708 года, когда войсками Петра I был сожжён город Батурин. Об этом сообщает издание Страна.ua.

По всей территории Незалежной прошла минута молчания, в эфирах украинских радиостанций отсутствовал развлекательный контент, а на экранах телеканалов появилась траурная свечка.

О событии на своей странице в "Фейсбуке" высказался и украинский лидер Пётр Порошенко. Он, в частности, сравнил события 1708 года с современностью, заявив, что "Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать своими "проверенными методами".

— Жертвами резни в Батурине стали около 15 000 человек — московская орда не сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми, — написал президент Украины.

По приказу царя Петра I в 1708 году военачальник Александр Меньшиков уничтожил столицу гетмана Ивана Мазепы после его предательства и перехода на сторону шведского короля Карла XII. По разным данным, число погибших составило от 11 до 15 тысяч человек.