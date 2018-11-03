В России могут закрепить понятие сопровождения семей с детьми-инвалидами

В России нужно в нормативном плане закрепить понятие сопровождения семей, где воспитываются дети с особенностями развития, считает замглавы Минпросвещения РФ Татьяна Синюгина.

— Мы понимаем, что нам сегодня... нужно закрепить нормативно понятие "сопровождение". Что такое сопровождение семей с ребёнком-сиротой, сопровождение семьи с ребёнком-инвалидом, что в этой части делается системой образования, системой здравоохранения и так далее, — сказала Синюгина в рамках секции "Полноценное участие людей с особенностями развития в жизни общества" на форуме активных граждан "Сообщество" в Москве.

По словам замминистра, это "должен быть комплексный, а не узковедомственный подход".

Ранее в рамках форума Синюгина заявила, что в стране на сегодняшний день недостаточно образовательных услуг для семей с приёмными детьми с особенностями развития.

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