В Белоруссии могут запретить фотографировать людей без их согласия

Инициаторы нового закона считают, что распространение фотографий и видеозаписей с участием граждан республики нарушает право на личную тайну.

В Белоруссии может быть введён запрет на фото- и видеосъёмку граждан страны без их согласия. С такой инициативой в Конституционном суде выступила республиканская коллегия адвокатов.

— В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь <...> признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс, — говорится в решении суда, которое опубликовано на сайте правовой информации республики.

Помимо адвокатов в суд обратились и представители МВД, которые обратили внимание на самовольную съёмку своих коллег, исполняющих служебные обязанности. По словам заявителей, эти кадры, размещённые в Интернете, могут нанести непоправимый вред имиджу системы правопорядка и самим сотрудникам МВД.