МИД РФ осудил деструктивные действия США в отношении Ирана

Ведомство намерено делать всё необходимое в интересах сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Тегераном вопреки санкциям Вашингтона.

Новый пакет санкций США против Ирана нацелен на подрыв усилий участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сохранению договорённости. Об этом говорится в сообщении МИД России.

— Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договорённости, — говорится на сайте ведомства.

По мнению дипломатов, действия Штатов вызывают глубокое разочарование и обеспокоенность. Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается.

— США теперь наносят ещё один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу, — добавили в министерстве.

Также отмечается, что МИД отвергает любые односторонние санкции, идущие в обход решения Совбеза ООН и имеющие экстерриториальное применение, как в случае с США и Ираном.

— Новые деструктивные действия США решительно осуждаем, — заключили в ведомстве.

Напомним, в мае США объявили о выходе из иранской сделки и восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе в отношении стран, имеющих бизнес с Ираном. Американские власти отмечали, что хотят свести экспорт иранской нефти к нулю.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесёт в список санкций более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.