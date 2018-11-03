Глава СПЧ рассказал, как россияне воспринимают общенародное единство

Россияне воспринимают общенародное единство через инициативу неравнодушных граждан. Об этом, выступая на форуме "Сообщество", заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, приведя данные опроса, в котором приняли участие шесть тысяч человек во всех регионах.

— На первое место поставили общественные объединения и некоммерческие организации — 54%, а на втором месте, очень попрошу обратить внимание, — активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы, — 48%, — сказал он.

По его словам, такой разрыв невелик и практически сводится к нулю. В случае если говорить о доверии к структурам гражданского общества, то тут на первое место выходят активные неравнодушные граждане, которым, как отмечает Федотов, доверяет больше половины россиян.