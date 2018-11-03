В Британии создадут первый в мире гоночный электросамолёт

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) разработают первый в мире гоночный электрический самолёт. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте учебного заведения.
В основу новинки ляжет уже имеющийся летательный аппарат, который принимал участие в соревнованиях Air Race 1. В основе прототипа — бензиновый двигатель.
По мнению специалистов, разработка способна продвинуть в нескольких направлениях развитие электроавиации. Отметим, что в 2020 году планируется её участие в гонках.
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