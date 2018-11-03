Порошенко и патриарх Константинополя подписали договор о сотрудничестве

Президент Украины Пётр Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

— Сегодня исторический день. Мы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое вместе с Его Всесвятейшеством только что подписали, — заявил Порошенко в своём "твиттере".

Порошенко также сообщил, что соглашение, которое было подписано в Стамбуле сегодня, 3 ноября, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви.

Напомним, неканоническая церковная структура на Украине хочет до конца года получить томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, но томос может получить предстоятель "объединённой" церкви, которого должны избрать на так называемом объединительном соборе православных церквей на Украине. Его дата ещё не назначена.