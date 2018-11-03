На Кубани начали проверку в отношении машиниста поезда, столкнувшегося с КамАЗом

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На Кубани начали проверку в отношении машиниста поезда, столкнувшегося с КамАЗом

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Фото: © L!FE. 

Ранее полиция региона заявила, что, по предварительным данным, виновником аварии является грузовик.

Следственные органы Краснодарского края начали проверку в отношении машиниста поезда Минск — Адлер, который столкнулся с КамАЗом между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

— Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили около 20 человек. Лайф публиковал фото с места столкновения поезда и КамАЗа. Ранее полицейские Кубани сообщили, что, по предварительным данным, виновником аварии является грузовик.

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