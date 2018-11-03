Aston Martin показал фото серийного гиперкара Valkyrie

Всего будет изготовлено 150 экземпляров автомобиля, которые уже полностью раскуплены.

Британская компания Aston Martin опубликовала фотографии гиперкара Valkyrie. Об этом сообщает Autocar.

Известно, что первые тесты нового автомобиля на дорогах общего пользования будут проведены уже в конце этого года, а поставки планируются в 2019 году. Автомобиль на данный момент практически завершён.

Тираж Valkyrie очень ограниченный — 150 экземпляров, которые полностью раскуплены. Разработка автомобиля ведётся совместно с компанией Red Bull.

На кадрах видно, что автомобиль получил двухцветный окрас, светодиодную оптику и диффузор. За счёт использования аэродинамических элементов разработчики сумели добиться высокого уровня прижимной силы.

Гиперкар будет оснащён 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 с мощностью 1000 л.с. При этом, ещё 130 будет давать электрический агрегат.