Анархисты напали на Посольство Аргентины в Афинах

С балкона они вывесили транспарант в поддержку "борьбы аргентинского народа" и разбросали листовки.

Члены анархистской группировки "Рубикон" напали на Посольство Аргентины в Афинах. Об этом сообщает газета Kathimerini.

По информации издания, десять человек поднялись на четвёртый этаж здания, в котором расположены офисы посольства, позвонили в дверь и проникли в помещение. С балкона они вывесили транспарант в поддержку "борьбы аргентинского народа" и разбросали листовки.

По заявлению анархистов, акция была совершена в память об аргентинском активисте Сантьяго Мальдонадо, который погиб в протестах индейцев по отстаиванию их исконных земель.

Ранее группировка "Рубикон" напала на Посольство Канады в греческой столице.