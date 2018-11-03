Путин поручил Правительству РФ оплатить взнос в WorldSkills Europe в 2018 году

Также российский лидер поручил внести предложения по награждению победителей и призёров национальной сборной России по профессиональному мастерству.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оплатить взнос в WorldSkills Europe в 2018 году из-за проведения чемпионата EuroSkills в 2022 году в Петербурге, говорится на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации, исходя из международных обязательств РФ, обеспечить уплату взноса в международную организацию WorldSkills Europe в 2018 году в связи с проведением европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году в городе Санкт-Петербурге, — отмечается в поручении.

Российский лидер поручил оплатить взнос до 20 декабря. Ответственным он назначил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Также Путин поручил Минпросвещения РФ внести предложения по награждению победителей и призёров национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и других граждан страны, внёсших существенный вклад в подготовку сборной, которая заняла первое место по общему количеству набранных баллов и полученных медалей по итогам европейского чемпионата по профессиональному мастерству, прошедшего 26–28 сентября в Будапеште.

Срок исполнения данного поручения — 20 ноября, ответственная — министр просвещения России Ольга Васильева.

WorldSkills Europe — это международная некоммерческая организация, которая продвигает качественную квалифицированную работу и профессиональное образование.