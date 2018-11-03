Порошенко стал почётным доктором Стамбульского университета

Президент Украины выступил в турецком учебном заведении во время своей двухдневной поездки в Стамбул.

Президент Украины Пётр Порошенко стал почётным доктором ведущего турецкого вуза — Стамбульского университета. Глава государства выступил в стенах учебного заведения в рамках своего визита в турецкую столицу. Здесь у него запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

— Для меня огромная честь получить степень почётного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания. Турция — очень важная для меня страна, — приводит слова президента его пресс-служба.

Порошенко также поблагодарил ректора университета за открытие кафедры украинского языка и студентов, которые посещают эти занятия.