В Москве завели дело на школьника, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Правоохранители завели уголовное дело против 14-летнего школьника, у которого обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по двум статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Сейчас с подростком беседуют правоохранительные органы, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.

Напомним, что накануне полицейские задержали 14-летнего школьника. У него дома, на улице Свободы, изъяли самодельное взрывное устройство. Было установлено, что ранее он связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ.