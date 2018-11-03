В Москве завели дело на школьника, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

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В Москве завели дело на школьника, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Правоохранители завели уголовное дело против 14-летнего школьника, у которого обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по двум статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Сейчас с подростком беседуют правоохранительные органы, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.

Напомним, что накануне полицейские задержали 14-летнего школьника. У него дома, на улице Свободы, изъяли самодельное взрывное устройство. Было установлено, что ранее он связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ.

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