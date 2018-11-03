МИД России выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

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МИД России выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Также во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили "кровавое преступление".

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Египте накануне, 2 ноября.

— Решительно осуждаем это кровавое преступление и подтверждаем неизменную солидарность с властями Египта в их бескомпромиссной борьбе с терроризмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что российская сторона всегда готова к взаимодействию с Египтом и другими государствами в борьбе с терроризмом.

Напомним, в пятницу вооружённые люди открыли огонь по микроавтобусу, в котором были христиане, направлявшиеся в коптский монастырь. В колонне шло три автобуса, под обстрел попал один. Среди погибших трое детей. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за произошедшее.

Среди пострадавших при обстреле автобуса в Египте россиян нет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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