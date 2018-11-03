Не оплатили парковку. Охранник ТЦ во Владивостоке перекрыл проезд для скорой

Сотрудник предприятия в конечном итоге выпустил автомобиль после угроз вызвать полицию.

Во Владивостоке охранник торгового центра "Седанка-Сити" потребовал деньги с водителя скорой помощи, который выезжал с платной парковки. Об этом сообщает NewsBox24.

Известно, что медики заехали на территорию комплекса, чтобы помочь девушке, которой стало плохо. Проблемы начались на выезде машины. Очень внимательный охранник решил не выпускать врачей, пока они не оплатят парковку. Однако после угроз вызвать полицию мужчина открыл выезд для медиков.

Как стало известно позднее, руководство ТЦ наказало охранника. Отмечается, что платной парковка стала лишь с 1 ноября.