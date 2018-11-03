Контрольная закупка. В Москве проверяют качество молока и сыра

Все снятые с полок продукты будут "обезличены, опечатаны, сложены в сумки-холодильники и отправлены в лабораторию".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко совместно со СМИ провели контрольную закупку твёрдого сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и питьевого молока (3,2%) в дискаунтере и супермаркете в Москве, сообщает РИА "Новости".

Вся отобранная продукция будет исследована в лаборатории Роспотребнадзора. Попова отметила, что ведомство на постоянной основе ведёт контроль за качеством молочной продукции.

— Мы не выбираем производителей и не пытаемся оценить рынок в целом, поскольку это практически невозможно, мы понимаем, что во многих странах и практически везде есть проблемы с подменой продуктов... Но мы страна, которая ориентирована на заботу о гражданах, о людях, на то, чтобы люди получали качественные продукты питания, обеспечивающие им здоровье, — сказала Попова.

По её словам, все снятые с полок продукты будут "обезличены, опечатаны, сложены в сумки-холодильники и отправлены в лабораторию".

— Мы готовы представить вам все этапы проведения исследования и ознакомить со всеми результатами. Я уверена, что такая открытость позволит нам эффективнее наводить порядок на рынке, — резюмировала Попова.

Соглашение о сотрудничестве и борьбе с фальсификацией молочной продукции было подписано между "Союзмолоком" и Роспотребнадзором на Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором закончило всероссийскую проверку молока. Разного рода нарушения обнаружили в 20% проверенной продукции.