Пытались остановить. Житель Петербурга провалился в яму с кипятком

Молодого человека 1995 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Житель Санкт-Петербурга госпитализирован после того, как провалился в яму с кипятком в зоне работ по устранению дефекта трубопровода в Колпинском районе города, сообщает 78.ru со ссылкой на представителя ГУ МЧС.

По утверждениям коммунальщиков, территория была огорожена.

— Мы видели, как молодой человек шёл. Попытались его остановить, но он пожелал срезать путь и провалился в яму с теплоносителем, — сообщили изданию очевидцы. По их словам, он был нетрезв.

Молодого человека 1995 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у него термический ожог первой степени.