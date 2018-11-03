Пытались остановить. Житель Петербурга провалился в яму с кипятком

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Пытались остановить. Житель Петербурга провалился в яму с кипятком

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Молодого человека 1995 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Житель Санкт-Петербурга госпитализирован после того, как провалился в яму с кипятком в зоне работ по устранению дефекта трубопровода в Колпинском районе города, сообщает 78.ru со ссылкой на представителя ГУ МЧС.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank"><ins>ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</ins></a></p>

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank"><ins>ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</ins></a></p>

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank"><ins>ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</ins></a></p>

По утверждениям коммунальщиков, территория была огорожена.

— Мы видели, как молодой человек шёл. Попытались его остановить, но он пожелал срезать путь и провалился в яму с теплоносителем, — сообщили изданию очевидцы. По их словам, он был нетрезв.

Молодого человека 1995 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у него термический ожог первой степени.

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