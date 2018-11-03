Минтруд: Реформа психоневрологических интернатов должна быть комплексной

По мнению чиновника, данный вопрос может не только коснуться одного ведомства, а по итогу должен получиться комплексный документ.

Реформа психоневрологических интернатов должна проводиться комплексно. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, выступая на форуме "Сообщество".

— Концепция реформирования ПНИ, с моей точки зрения, должна быть комплексной. Её должен писать не только Минтруд. Там вопросы образования, занятости, региональной политики, там вопросы НКО должны быть освещены, там медики должны быть включены, это должен быть комплексный документ, — отметил Лекарев.

Он также подчеркнул, что из 12 миллионов российских инвалидов более одного — люди с ментальными и интеллектуальными отклонениями, что является самой многочисленной группой.