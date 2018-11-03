Козак заявил, что госрегулирования цен на топливо не будет

Вице-премьер России Дмитрий Козак считает, что государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно. Об этом политик рассказал в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым".

— За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка, невозможно будет ввести государственное регулирование, — сказал Козак.

По его мнению, в обратном случае страна может потерять сеть автозаправочных станций, "которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан".

В то же время вице-премьер отметил, что у правительства есть все ресурсы, чтобы сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции.

Важность проблемы растущих цен на бензин отметил и Дмитрий Медведев. На этой неделе премьер-министр поручил провести консультации с представителями нефтяных компаний.