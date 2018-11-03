Болельщику "Анжи" на год запретили посещение матчей из-за мата

Болельщику "Анжи", ругавшемуся матом на стадионе "Ростов-арена" на футбольном матче "Ростов" — "Анжи", решением суда запретили посещение спортивных мероприятий в течение года.

— Был составлен протокол об административном правонарушении. Его (болельщика. — Прим. ред.) признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ему в течение года запрещено посещать места проведения официальных спортмероприятий, — приводит слова источника в правоохранительных органах "Ростовгазета".

27 октября "Ростов" обошёл махачкалинский "Анжи" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.