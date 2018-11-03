Суд попросили арестовать школьника, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Заседание суда проходит в закрытом режиме, поскольку дело касается несовершеннолетнего.

Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

— Ходатайство следствия рассматривается в Пресненском суде в данный момент, — сказал он.

Черников добавил, что, в связи с тем что дело касается несовершеннолетнего, заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, что подросток был задержан накануне. У него дома нашли самодельное взрывное устройство. Известно, что ранее он связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ.

В отношении 14-летнего возбуждено два уголовных дела.