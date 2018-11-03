Козак заявил о необходимости аккуратно наводить порядок на независимых АЗС

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Козак заявил о необходимости аккуратно наводить порядок на независимых АЗС

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Иная позиция может привести к коллапсу и оставить жителей некоторых регионов страны без топлива.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым", что порядок на независимых АЗС нужно наводить аккуратно, отметив, что таковых в стране насчитывается 62% от общего числа.

— Там действительно есть много безобразий, там часто некачественное топливо, но они обеспечивают доступность топлива для граждан, в нашей стране это очень важно, — заявил Козак.

Он также отметил, что в Якутии и Забайкальском крае имеются только независимые от крупных нефтяных компаний игроки рынка. Проведение резкой политики может привести к коллапсу и закрытию таковых, что полностью оставит регионы без топлива.

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