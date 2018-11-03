Путин дал поручения по реализации национальных проектов

Президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло 24 октября, и в связи с этим дал несколько поручений, говорится на сайте Кремля.

— Утвердить представленные ключевые параметры национальных проектов программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, — говорится в протоколе.

Путин поручил правительству привести нацпроекты в соответствие с основными параметрами, обратив особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения задач и достижения целей и показателей. Согласно тексту протокола, кабмину нужно принять меры по финансовому обеспечению достижения предусмотренных нацпроектами целей и целевых показателей, а также обеспечить участие государственных корпораций и компаний с госучастием в реализации национальных проектов.

Также этим документом Путин рекомендовал госкорпорации "Внешэкономбанк" обеспечить координацию участия институтов развития в реализации нацпроектов.