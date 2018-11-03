Эминем арендовал кинотеатр, чтобы бесплатно показать свой фильм

Попасть на сеанс сможет любой желающий, отстояв живую очередь. Всего ожидается два показа.

Рэпер Эминем арендовал целый кинотеатр в Детройте. В нём он проведёт несколько бесплатных показов нового фильма "Насыщенный". Музыкант выступил продюсером картины.

По сюжету фильма, аспирант-филолог пишет диссертацию на тему рэп-баттлов. Однажды он решает применить свои знания на практике.

Помимо Эминема над созданием фильма работали другие именитые рэп-исполнители, в том числе Kid Twist и Dizaster.

Всего планировалось устроить два бесплатных сеанса. Первый показ уже прошёл. Второй запланирован на ночь с 3 на 4 ноября. Зрителей будут пускать в зал до его полного заполнения в порядке живой очереди.