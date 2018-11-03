Медведев поприветствовал участников Ассамблеи Русского мира

Глава кабмина подчеркнул, что благодаря работе одноимённого фонда люди из разных уголков планеты могут получать информацию о России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников XII Ассамблеи "Русского мира". Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Правительства.

— Вы представляете более 70 государств. И в каждом из них живут люди, которые говорят и думают на русском языке, искренне любят Россию, воспитаны на её культуре и традициях, желают ей добра и процветания, — говорится в послании.

Глава кабмина подчеркнул, что несмотря на существующие различия участники относят себя к русскому миру, а причастность к судьбе страны объединяет их.

Благодаря работе фонда "Русский мир" люди из разных уголков планеты могут получать информацию о жизни России, что является особенно важным в эпоху информационных воин и попыток фальсификации истории.

— Уверен, что ваша работа, которая очень нужна, будет продолжена. А миллионы соотечественников смогут поддерживать с нашей страной неразрывную связь, — подытожил Медведев.

Добавим, что в этом году ассамблея проходит с 1 по 3 ноября в Твери.