Внучка советского лётчика нашла в Испании могилу деда, погибшего в 1936 году

Она подчеркнула, что возможность посетить место захоронения своего предка стала для неё одним из ярчайших событий в жизни.

Внучка советского лётчика Фёдора Домбровского Ирина Фомина нашла в Испании могилу деда, погибшего 7 декабря 1936 года. Об этом сообщается на сайте Посольства России в Мадриде.

Российское дипведомство на протяжении многих лет занимается военно-мемориальной и исследовательской работой. Благодаря этому удалось установить предположительное место захоронения пяти советских лётчиков, принимавших участие в гражданской войне 1936–1939 гг. на стороне республиканцев.

— В 2009 году по инициативе посольства на городском кладбище в городе Санта-Крус-де-ла-Сарса (провинция Толедо, автономная область Кастилия-Ла-Манча) им был установлен памятник, — говорится в сообщении.

Вместе с сотрудниками посольства Фомина возложила цветы к памятнику советским воинам. Внучка также подчеркнула, что возможность посетить место захоронения своего предка стала для неё одним из ярчайших событий в жизни.