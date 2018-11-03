Суд продлил на 3 суток задержание школьнику, подозреваемому в изготовлении СВУ

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Суд продлил на 3 суток задержание школьнику, подозреваемому в изготовлении СВУ

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Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Пресненский суд Москвы на трое суток продлил задержание школьнику, который подозревается в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы срок задержания подозреваемого продлён на 72 часа, то есть до 14:50 мск 6 ноября 2018 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что подросток был задержан накануне. У него дома нашли самодельное взрывное устройство. Известно, что ранее он связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ.

В отношении 14-летнего возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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