Загитова осталась недовольна прокатом короткой программы в Хельсинки

Спортсменка подчеркнула, что для неё чистый прокат намного важнее, нежели оценки жюри.

Российская фигуристка Алина Загитова осталась недовольна своим выступлением в короткой программе на этапе гран-при в Хельсинки. Об этом сообщает "Советский спорт".

— Если честно, лидерство после короткой программы не так важно для меня. Мои оценки, моё первое место — всё это не имеет особого значения, если я не смогла чисто откататься, — заявила Загитова.

Олимпийская чемпионка также отметила, что осталась недовольна собой, так как в этот раз не смогла выполнить наилучшим образом свою работу на льду.

Напомним, что российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на этапе гран-при в Хельсинки, при этом допустив ошибку на первом же каскаде.