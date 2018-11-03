Американский самолёт-шпион заметили у российских границ

Воздушное судно находилось в польском воздушном пространстве и проводило разведку у границы с Калининградом.

Самолёт ВВС США провёл полёт вдоль границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные, полученные ресурсом Planeradar.

Из информации следует, что самолёт с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полёта воздушное судно находилось в воздушном пространстве Польши, поскольку его оборудование позволяет собирать необходимые данные, не пересекая российской границы.

Этот инцидент — далеко не первый. По данным Минобороны, только за прошедшую неделю разведку у границ РФ проводили 17 натовских самолётов и беспилотников.