Американский самолёт-шпион заметили у российских границ

Читайте также

Американский самолёт-шпион заметили у российских границ

495
Воздушное судно находилось в польском воздушном пространстве и проводило разведку у границы с Калининградом.

Самолёт ВВС США провёл полёт вдоль границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные, полученные ресурсом Planeradar.

Из информации следует, что самолёт с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полёта воздушное судно находилось в воздушном пространстве Польши, поскольку его оборудование позволяет собирать необходимые данные, не пересекая российской границы.

Этот инцидент — далеко не первый. По данным Минобороны, только за прошедшую неделю разведку у границ РФ проводили 17 натовских самолётов и беспилотников.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×