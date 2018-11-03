Американский самолёт-шпион заметили у российских границ

Самолёт ВВС США провёл полёт вдоль границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные, полученные ресурсом Planeradar.
18:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 ноября 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США (38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14846 , взлетевший с авиабазы Милденхолл производит развед. полёт около границ Калининградской области, в воздушном пространстве Польши #RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/JCaNOLlZgY
Из информации следует, что самолёт с бортовым номером 64-14846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полёта воздушное судно находилось в воздушном пространстве Польши, поскольку его оборудование позволяет собирать необходимые данные, не пересекая российской границы.
Этот инцидент — далеко не первый. По данным Минобороны, только за прошедшую неделю разведку у границ РФ проводили 17 натовских самолётов и беспилотников.
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