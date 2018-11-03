В РПЦ отреагировали на договор о сотрудничестве Порошенко и Варфоломея

По словам представителя Русской православной церкви, "все эти "конкордаты" Киева с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в своём телеграм-канале, что соглашение о сотрудничестве, которое сегодня было подписано президентом Украины Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем, ещё не означает создания Украинской церкви.

Он указал на то, что некоторые украинские издания сообщили, что Порошенко и Варфоломей договорились о создании независимой Украинской церкви.

— Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви". Потом читаю в новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, зачем вы придумываете то, чего нет? — задался вопросом Легойда.

По его словам, тут не идёт речи ни о каком создании "Украинской церкви", а "все эти "конкордаты" Киева с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Неканоническая церковь на Украине хочет до конца 2018 года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить только предстоятель "объединённой" Церкви, которого должны избрать на объединительном соборе, дата которого пока не назначена.