Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых Дню народного единства

В частности, президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а также посетит выставку "Сокровища музеев России".

Российский лидер Владимир Путин примет 4 ноября участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сначала президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем посетит выставку "Сокровища музеев России", которая проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства".

В этот же день в ходе торжественного приёма в Большом Кремлёвском дворце Путин вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества, а также взаимопонимания между народами, сохранение и популяризации русских языка и культуры за рубежом.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.