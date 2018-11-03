В США обрушилось здание Amazon, есть погибшие

Два человека погибли при частичном обрушении здания сортировочного центра компании Amazon в Балтиморе (США), сообщает канал CBS Baltimore со ссылкой на местное правительство.

Инцидент произошёл накануне, 2 ноября. Городское пожарное отделение подтвердило, что было "частичное обрушение здания", но на данный момент не предоставило других деталей.

— Власти подтвердили, что было найдено второе тело после частичного обрушения здания сортировочного центра Amazon в Балтиморе ранее сегодня утром, — сообщил в "Фейсбуке" телеканал.

Представители Amazon не уверены, что жертвами стали работники компании, сообщает издание.