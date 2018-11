Создатели "Игры престолов" остались недовольны твитом Трампа в стиле сериала

Телеканал HBO и ряд американских СМИ обвинили президента в нарушении авторских прав и клоунаде.

Телеканал HBO, который выпускает сериал "Игра престолов", прокомментировал твит президента США Дональда Трампа, где он напоминает о предстоящих санкциях против Ирана.

На картинке американский лидер How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г. " target="_blank">стоит в клубах дыма, а по центру красуется надпись: "Санкции близко". Как сообщают представители HBO, буквы, используемые для надписи, напоминают шрифт, который используется в сериале. Сама фраза тоже является отсылкой к знаменитому слогану "Зима близко".

Позже телеканал опубликовал твит, где в шутку спросил, как на дотракийском будет фраза "незаконное использование товарного знака".

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г.

С критикой американского президента выступили и некоторые американские СМИ. Они обвинили президента в том, что "политика США изменила формат с реалити-шоу на шоу в стиле фэнтези".