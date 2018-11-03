Как Марадона. 13-летний российский футболист забил гол, обойдя 7 соперников

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Как Марадона. 13-летний российский футболист забил гол, обойдя 7 соперников

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13-летний игрок московского клуба "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол, обыграв сразу семерых соперников. Видеозапись момента опубликована в Twitter-аккаунте сборной России.

Футболист подхватил мяч на правом фланге и начал смещаться в центр, при этом убирая одного соперника за другим. В нужный момент Пиняев смог отправить мяч в дальний угол. За это он удостоился сравнения с Диего Марадоной. Легендарный аргентинец забил похожий гол на чемпионате мира 1986 года в ворота сборной Англии.

Добавим, что матч между командами "Чертаново" и "Строгино" на первенстве Москвы по футболу среди команд 2004 года рождения завершился со счётом 5:0 в пользу первых.

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