Как Марадона. 13-летний российский футболист забил гол, обойдя 7 соперников

13-летний игрок московского клуба "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол, обыграв сразу семерых соперников. Видеозапись момента опубликована в Twitter-аккаунте сборной России.

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? ⚽

@chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.

Футболист подхватил мяч на правом фланге и начал смещаться в центр, при этом убирая одного соперника за другим. В нужный момент Пиняев смог отправить мяч в дальний угол. За это он удостоился сравнения с Диего Марадоной. Легендарный аргентинец забил похожий гол на чемпионате мира 1986 года в ворота сборной Англии.

Добавим, что матч между командами "Чертаново" и "Строгино" на первенстве Москвы по футболу среди команд 2004 года рождения завершился со счётом 5:0 в пользу первых.