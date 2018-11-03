Общественная палата РФ сократит число региональных форумов "Сообщество"

ОП ставит себе задачу, чтобы форумы были максимально качественными и содержательными.

Число региональных форумов активных граждан "Сообщество" с 2019 года будет сокращено для повышения их качества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

— Количество форумов сократится. У нас была установка проводить их во всех округах, но есть и другой критерий — качество. Поскольку январь вылетает и два летних месяца вылетают, получается, что нам фактически надо проводить один форум в месяц, — приводит его слова агентство.

По словам Фадеева, ОП ставит себе задачу, чтобы форумы были максимально качественными и содержательными.

— Мы физически не успеваем проводить восемь. Скорее всего, в следующем году их будет меньше. Четыре, может быть, пять форумов проведём, — добавил секретарь.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года во всех федеральных округах. Обычно цикл завершается итоговым мероприятием в ноябре. За три года "Сообщество" собрало 30 тысяч участников и две тысячи волонтёров. Главная цель форумов — создание площадки для обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью.

В 2018 году итоговый форум проходит 2–3 ноября в Москве. Главная его тема — реализация программ развития государства до 2024 года.