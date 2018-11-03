Иран начал серийное производство первого истребителя Kowsar

Власти Ирана начали серийное производство первого истребителя Kowsar. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Производственная линия была открыта на базе Иранской самолётостроительной промышленной компании в городе Исфахан командующим армией Абдулрахимом Мусави и главой Минобороны Амиром Хатами.
Первый показательный полёт самолёт совершил в августе текущего года.
Истребитель оснащён бортовым электронным оборудованием четвёртого поколения, а также способен нести различное вооружение. Kowsar будет применяться в коротких миссиях воздушной поддержки.
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