Иран начал серийное производство первого истребителя Kowsar

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Иран начал серийное производство первого истребителя Kowsar

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Фото: © Ministry of Defence Islamic Repablic of Iran

Воздушное судно оснащено бортовым электронным оборудованием четвёртого поколения, а также способно нести различное вооружение.

Власти Ирана начали серийное производство первого истребителя Kowsar‍. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Производственная линия была открыта на базе Иранской самолётостроительной промышленной компании в городе Исфахан командующим армией Абдулрахимом Мусави и главой Минобороны Амиром Хатами.

Первый показательный полёт самолёт совершил в августе текущего года.

Истребитель оснащён бортовым электронным оборудованием четвёртого поколения, а также способен нести различное вооружение. Kowsar‍ будет применяться в коротких миссиях воздушной поддержки.

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