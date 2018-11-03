Spice Girls в понедельник объявит о своём воссоединении

Девушки уже записали видеообращение, которое будет показано в скором времени на весь мир.

Британская поп-группа Spice Girls объявит о своём возвращении в понедельник. Об этом сообщает издание Sun.

Известно, что девушки уже записали видеообращение, которое будет транслироваться на весь мир в ночь на понедельник. Участницы также объявят о том, что в 2019 году они отправятся в мировое турне. В следующую субботу коллектив в полном составе появится на шоу у ведущего Джонатана Росса на телеканале ITV.

Отметим, что распалась группа в 2001 году, однако после этого она несколько раз воссоединялась для отдельных туров и концертов.