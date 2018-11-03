Климкин прокомментировал "уход Украины от РПЦ"

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что уход Украины от русского православия и возвращение к мировому будет лучше "даже для Русской церкви". Об этом министр написал на своей странице в "Твиттере".

— Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для Русской церкви, — сказал Климкин.

Добавим, что до конца 2018 года Украина надеется получить томос об автокефалии от Константинополя.

На договор о сотрудничестве Порошенко и Варфоломея уже отреагировали в РПЦ.

Из-за решения Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви 15 октября заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.