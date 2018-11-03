Все поезда на оранжевой ветке московского метро обновят к 2021 году

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Все поезда на оранжевой ветке московского метро обновят к 2021 году

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Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы

Через два года по Калужско-Рижской линии будут курсировать только новые составы "Москва".

Все старые составы, перевозящие пассажиров по оранжевой ветке московского метро, исчезнут к 2021 году. Об этом в "Твиттере" сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Вместо старых составов по линии будут курсировать поезда "Москва". Мэр столицы объяснил необходимость такой замены большой загруженностью ветки.

Поезда "Москва" гораздо вместительнее и комфортнее старых составов. В них улучшена система звукоизоляции и кондиционирования. Также вагоны оборудованы специальными сенсорными мониторами и usb-портами, которые позволяют пассажирам зарядить мобильный телефон или другой гаджет.

В настоящее время по линиям столичной подземки курсирует более 70 таких составов.

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