Все поезда на оранжевой ветке московского метро обновят к 2021 году

Через два года по Калужско-Рижской линии будут курсировать только новые составы "Москва".

Все старые составы, перевозящие пассажиров по оранжевой ветке московского метро, исчезнут к 2021 году. Об этом в "Твиттере" сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Калужско-Рижская линия - одна из самых загруженных. Каждый четвертый поезд на этой ветке - вместительной модели "Москва". В прошлом году в #мосметро поступили 33 новых поезда, в этом уже 51, скоро придут еще 18. К 2021 году планируем полностью убрать с этой линии другие модели. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 ноября 2018 г.

Вместо старых составов по линии будут курсировать поезда "Москва". Мэр столицы объяснил необходимость такой замены большой загруженностью ветки.

Поезда "Москва" гораздо вместительнее и комфортнее старых составов. В них улучшена система звукоизоляции и кондиционирования. Также вагоны оборудованы специальными сенсорными мониторами и usb-портами, которые позволяют пассажирам зарядить мобильный телефон или другой гаджет.

В настоящее время по линиям столичной подземки курсирует более 70 таких составов.