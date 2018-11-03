В Твери торжественно открылась XII Ассамблея Русского мира

Свои приветствия членам и гостям форума направили президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и другие.

XII Ассамблея Русского мира торжественно открылась в Тверском драмтеатре, её главная тема — "Всемирность русской культуры". На форуме собрались представители 69 стран, в том числе Австралии, Аргентины, Китая, Японии, десятков городов РФ, сообщает ТАСС.

— Для меня огромная честь и удовольствие стоять на этой сцене и приветствовать весь огромный русский мир, представленный здесь людьми из почти 70 стран, проделавшими огромный путь, чтобы приехать сюда, в этот замечательный город, хранящий славные исторические и культурные традиции, — сказал глава правления фонда "Русский мир", председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Он подчеркнул, что последний год был сложным для русского мира. По его словам, это связано в том числе с ситуацией на Украине и сложными отношениями РФ и Великобритании.

— В последний год мы видели колоссальные усилия, направленные на то, чтобы раздробить, ослабить и, по возможности, уничтожить русский мир, убить русскую душу, — отметил Никонов.

По его словам, сила русской культуры, русского мира заключается в её всемирности.

— Это и есть главная тема сегодняшней ассамблеи. Я уверен, что ни сломить, ни запугать русский мир никому не удастся и никогда не удавалось в прошлом. И благодаря именно его всемирности, которая так хорошо заметна здесь сегодня в этом зале, — резюмировал он.

Свои приветствия членам и гостям ассамблеи направили президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие. Все они отметили важность форума и пожелали участникам ассамблеи плодотворной работы.