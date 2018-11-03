ОАК: В Египте разбился истребитель МиГ-29М

По данным СМИ, египетский пилот жив — во время аварии он успел катапультироваться.

Истребитель МиГ-29М упал в Египте при выполнении тренировочного полёта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

— Мы располагаем оперативной информацией об аварии с МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия, — приводит РИА "Новости" сообщение ОАК.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что крушение потерпел МиГ-29М/М2, поставленный в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По информации издания, египетский пилот катапультировался.