Пенсионерка "от безделия" ограбила шесть магазинов игрушек

Начиная с июня 2018 года женщина успела разместить в Интернете 958 объявлений о продаже украденного.

Полиция Парижа задержала пенсионерку, которая совершила более 700 краж в шести магазинах игрушек. Об этом сообщает телеканал LCl.

Известно, что ворованные вещи она продавала в Интернете. Всего с июня 2018 года она разместила в Сети 958 объявлений.

В ходе обысков в доме задержанной было найдено около тысячи различных предметов и 40 тысяч евро, которые она украла в шести магазинах игрушек. Пенсионерка созналась в содеянном, заявив, что воровала она "от безделия".