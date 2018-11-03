Пенсионерка "от безделия" ограбила шесть магазинов игрушек

Полиция Парижа задержала пенсионерку, которая совершила более 700 краж в шести магазинах игрушек. Об этом сообщает телеканал LCl.
Известно, что ворованные вещи она продавала в Интернете. Всего с июня 2018 года она разместила в Сети 958 объявлений.
В ходе обысков в доме задержанной было найдено около тысячи различных предметов и 40 тысяч евро, которые она украла в шести магазинах игрушек. Пенсионерка созналась в содеянном, заявив, что воровала она "от безделия".
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