В ЛНР заявили о появлении инструкторов из Литвы в районе линии соприкосновения

К линии соприкосновения на Донбассе прибыли инструкторы из Литвы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны ЛНР Андрей Марочко.
— 1 ноября в район населённого пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли литовские военные инструкторы, — отметил Марочко.
По его словам, целью их прибытия является обучение украинских военнослужащих составлению карт минных полей. Поводом к этому послужили участившиеся случаи гибели солдат на минах, которые они сами же ранее и установили.
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