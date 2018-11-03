В ЛНР заявили о появлении инструкторов из Литвы в районе линии соприкосновения

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В ЛНР заявили о появлении инструкторов из Литвы в районе линии соприкосновения

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Сотрудник Народной милиции ЛНР. Фото: ©РИА Новости

Целью их прибытия является обучение военнослужащих составлению карт минных полей.

К линии соприкосновения на Донбассе прибыли инструкторы из Литвы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны ЛНР Андрей Марочко.

— 1 ноября в район населённого пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли литовские военные инструкторы, — отметил Марочко.

По его словам, целью их прибытия является обучение украинских военнослужащих составлению карт минных полей. Поводом к этому послужили участившиеся случаи гибели солдат на минах, которые они сами же ранее и установили.

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