На Сардинии и Сицилии объявлен наивысший уровень опасности из-за непогоды

На итальянских островах Сардиния и Сицилия объявлен наивысший, красный уровень опасности. Причиной тому стали ливневые дожди и ураганный ветер на севере страны и в ряде других регионов.
Местные СМИ сообщают, что накануне от удара молнии на Сардинии скончалась туристка из Германии и местный житель. Таким образом, общее число жертв уже по всей Италии приблизилось к 20.
Коммунальные службы вместе с военными и спасателями работают над устранением последствий стихийного бедствия. Власти обсуждают вопрос о приостановлении сбора налогов с жителей пострадавших регионов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени