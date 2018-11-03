На Сардинии и Сицилии объявлен наивысший уровень опасности из-за непогоды

Стихия бушует в ряде регионов Италии. Жертвами непогоды уже стали около 20 человек.

На итальянских островах Сардиния и Сицилия объявлен наивысший, красный уровень опасности. Причиной тому стали ливневые дожди и ураганный ветер на севере страны и в ряде других регионов.

Местные СМИ сообщают, что накануне от удара молнии на Сардинии скончалась туристка из Германии и местный житель. Таким образом, общее число жертв уже по всей Италии приблизилось к 20.

Коммунальные службы вместе с военными и спасателями работают над устранением последствий стихийного бедствия. Власти обсуждают вопрос о приостановлении сбора налогов с жителей пострадавших регионов.