Под Саратовом произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие

Среди прочих травмы получили два малолетних пассажира и пожилой водитель легковушки.

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новобурасском районе Саратовской области на 22-м километре автодороги Саратов — Балтай. В результате ДТП пострадало четыре человека, включая двоих детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного УГИБДД.

По данным ведомства, за рулём ВАЗ-2107 находился 72-летний водитель. В результате столкновения пострадала 63-летняя пассажирка автобуса, а также два подростка 12 и 17 лет.

Кроме того, с травмами в лечебное учреждение доставлен и водитель легкового авто. Обстоятельства аварии выясняются.