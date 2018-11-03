KIA установила абсолютный рекорд продаж в России

Автомобилестроительная компания KIA установила рекорд продаж россиянам. В минувшем октябре на территории РФ было продано 21 002 автомобиля. Эти цифры не только больше прошлогодних на 21%, но и являются абсолютным рекордом за всю историю существования корейской фирмы.
Самым популярным у россиян автомобилем марки традиционно стал KIA Rio — почти восемь тысяч проданных экземпляров.
Всего же за весь минувший год в России было продано более 188 тысяч автомобилей KIA, что на 23,5% больше, чем в прошлом году.
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